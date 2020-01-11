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Катастрофа Boeing-737 под Тегераном

Посла Британии в Иране задержали на несколько часов на акции протеста

Он пытался руководить действиями толпы из расположенного возле университета магазина
Протест в связи с признанием иранскими ВС ответственности за катастрофу Boeing 737 EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
Описание
Протест в связи с признанием иранскими ВС ответственности за катастрофу Boeing 737
© EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

ТАСС, 12 января. Иранские правоохранительные органы задержали и через несколько часов отпустили посла Великобритании в Иране Роберта Макэйра из-за его участия в акции протеста в Тегеране. Об этом в субботу сообщило агентство Tasnim.

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По его данным, группа студентов в субботу собралась в тегеранском Технологическом университете имени Амира Кабира, чтобы выразить протест в связи с признанием иранскими ВС ответственности за катастрофу украинского самолета Boeing 737. Как передает агентство, Макэйр пытался руководить действиями толпы из расположенного возле университета магазина. Tasnim отмечает, что в воскресенье посол будет вызван в МИД Ирана в связи с инцидентом.

По данным агентства  Reuters, в субботу в ряде городов Ирана, в том числе в Тегеране, начались антиправительственные демонстрации на фоне признания иранскими ВС ответственности за катастрофу украинского самолета.

8 января самолет Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел катастрофу через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. В результате погибли все 176 человек, находившихся на борту: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады и Украины, а также подданные Великобритании и Швеции. 11 января Генеральный штаб ВС Ирана распространил заявление, в котором признал, что самолет был по ошибке сбит иранской стороной. Как заявил командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) бригадный генерал Амир Али Хаджизаде, средства ПВО страны приняли самолет за крылатую ракету.

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась в ночь на 3 января после ракетного удара США в районе багдадского аэропорта, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" КСИР Касем Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные, - базе Айн-эль-Асад и аэропорту Эрбиля.

Теги
ИранВеликобританияКатастрофа Boeing-737 под Тегераном
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