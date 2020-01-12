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Два землетрясения магнитудой 3,9 и 2,5 произошли в Кемеровской области

Информация о разрушениях в результате подземных толчков не поступала

КЕМЕРОВО, 12 января. /ТАСС/. Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН зафиксировал в Кемеровской области два подземных толчка магнитудой 3,9 и 2,5 в ночь на воскресенье.

"Широта: 54.24, долгота: 86.43, глубина: 5.0. Магнитуда: 3,9", - говорится в сообщении на сайте филиала о первом толчке, который произошел в 00:20 мск. Эпицентр находился в районе села Краснобродский.

Подземный толчок магнитудой 2,5 был зарегистрирован в 03:41 мск, эпицентр находился в районе города Ленинск-Кузнецкий.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Кемеровской области, информация о разрушениях в результате подземных толчков не поступала.

Специалисты отмечают, что сейсмичность в Кузбассе имеет природно-техногенный характер, зачастую подземные толчки связаны с проведением горных работ.

Теги
РоссияКемеровская область
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