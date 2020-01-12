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В результате ДТП в Рязанской области погибли три человека

Ранения получили пять человек

ТАСС, 12 января. Микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем в Шацком районе Рязанской области. Три человека погибли, пять получили травмы, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД.

"В результате ДТП погибли три человека. По предварительным данным, еще пять получили травмы. Среди погибших и пострадавших, по предварительным данным, несовершеннолетних нет", - сказал собеседник агентства.

Врач приемного отделения Шацкой районной больницы сообщил, что восемь пострадавших находятся в тяжелом состоянии. "В ДТП погибли трое, семеро доставлены в Шацкую районную больницу и один в Сасовскую райбольницу. Все в тяжелом состоянии, у них сочетанные травмы, все находятся в реанимации, из них кто-то сейчас в операционной. Мы вызвали санитарную авиацию для транспортировки пострадавших, на место приглашены областные специалисты", - сказал врач райбольницы.

По данным собеседника, среди пострадавших есть гражданин Киргизии. "Среди пострадавших не все граждане России. У нас один человек без документов и еще один из Республики Кыргызстан", - сказал собеседник агентства.

Теги
РоссияРязанская область
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