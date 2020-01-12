В Кузбассе турист наткнулся на собственную лыжу и погиб

КЕМЕРОВО, 12 января. /ТАСС/. Мужчина из Новосибирской области погиб, наткнувшись на собственную лыжу во время катания на горнолыжном курорте Шерегеш в Кузбассе. Об этом в воскресенье сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Таштагольского района Кемеровской области.

Происшествие случилось в субботу, известно о нем стало сегодня. "Турист катился по лыжной трассе, набрал большую скорость, замешкался на повороте, на развилке свернул на более крутой участок, упал и наткнулся на собственную лыжу. Большая кровопотеря, травматический шок. Спасатели подъехали, первую помощь оказали, спустили вниз, там уже ждала скорая помощь. Отвезли в центральную районную больницу, там провели операцию. Вечером он умер в реанимации", - сказал собеседник агентства.

Погибшему мужчине было 35 лет. Как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Таштагольского района, местные власти готовы оказать семье погибшего помощь в транспортировке тела.

Шерегеш расположен на юге Кемеровской области и является одним из самых популярных горнолыжных курортов в Сибири. За горнолыжный сезон его посещают около 1 млн человек.