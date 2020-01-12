Пострадавших при хлопке на заводе под Белгородом доставили в областной центр

ТАСС, 12 января. Четыре человека, пострадавшие при взрыве пылевоздушной смеси на комбикормовом заводе в селе Беленькое в Белгородской области, доставлены из районной больницы в ожоговое отделение областной клинической больницы для дальнейшего лечения. Об этом в воскресенье сообщил ТАСС представитель правительства региона.

"Пострадавшие - четыре человека - перевезены ночью для дальнейшего лечения в ожоговое отделение областной клинической больницы в Белгород", - сказал представитель правительства региона.

По его словам, состояние у пострадавших стабильное. "Их еще должны осмотреть врачи. Последняя информация - все были в сознании, состояние стабильное. Угрозы жизни не было", - пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что, по его сведениям, работа завода после инцидента еще не возобновилась. "Там идут следственные действия. Насколько я знаю, работа завода не возобновлена", - сказал он.

Хлопок на заводе произошел в субботу около 21:49 мск. Четыре человека получили ожоги, их отправили в Борисовскую районную больницу. После хлопка в 7-этажном здании начался пожар, который был ликвидирован. Завод принадлежит предприятию "Новоборисовское ХПП", производит обогащенные гранулированные комбикорма для свиней расчетной производительностью 420 тонн в сутки (20 тонн в час).