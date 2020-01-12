Три человека погибли при пожаре в Курганской области

ТАСС, 12 января. Семья из трех человек погибла при пожаре в частном доме в селе Чистопрудное Шадринского района Курганской области. Причиной возгорания в доме стало неосторожное обращение с огнем, проводится проверка, сообщается в воскресенье на сайте регионального следственного управления СК РФ.

"В ночь на 12 января текущего года в селе Чистопрудное Шадринского района произошло возгорание одного из частных жилых домов, расположенных на улице Кленовой. В ходе тушения пожара на месте происшествия были обнаружены тела двух женщин, 1940 и 1970 годов рождения, мужчины 1937 года рождения. По предварительным данным, в пожаре погибла семья, проживающая в указанном доме. Причиной возгорания в доме стало неосторожное обращение с огнем", - говорится в сообщении.

Следователи управления СК РФ по Курганской области проводят проверку после случившегося, устанавливаются обстоятельства пожара.