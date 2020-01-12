В Сергиевом Посаде загорелся склад-ангар

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Склад-ангар для хранения металла загорелся в промзоне в поселке Скоропусковский в Сергиевом Посаде на площади 1 тыс. кв. м. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.

Информация о пожаре поступила в 06:15. "На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось открытое горение склада по всей площади - 1000 кв. м", - сказали в пресс-службе.

В настоящее время пожар локализован. Информация о погибших и пострадавших не поступала. Для замера воздуха к месту выехали специалисты.

Возгорание тушат 25 человек и семь единиц техники от МЧС.