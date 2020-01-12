Открытое горение на складе в Сергиевом Посаде ликвидировали

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение на складе-ангаре с металлом, который ранее в воскресенье загорелся на площади 1 тыс. кв. м, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.

"В 09:45 [объявлена] ликвидация открытого горения", - сказали в пресс-службе.

Информация о пожаре поступила в 06:15, к моменту прибытия пожарных наблюдалось открытое горение склада по всей площади - 1 тыс. кв. м. Пожарным удалось локализовать пожар в 06:50. Информация о погибших и пострадавших не поступала.