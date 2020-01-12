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В Курской области директор школы-интерната похитила у воспитанников 1,5 млн рублей

Женщину задержали, она находится под подпиской о невыезде

ТАСС, 12 января. Директор школы-интерната в Курской области задержана по подозрению в мошенничестве с пенсиями по инвалидности на 1,5 млн рублей, которые начислялись ее воспитанникам. Об этом ТАСС в воскресенье сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудниками УМВД России по Курской области задержана директор школы-интерната по подозрению в хищении денежных средств с расчетных счетов воспитанников, которые начислялись им в качестве пенсии по инвалидности, - сказала она. - По предварительным данным, причиненный четверым воспитанникам ущерб превысил 1,5 миллиона рублей".

По словам Волк, злоумышленница, используя доверие учеников, обналичивала деньги с их сберкнижек якобы для покупки необходимых им вещей. Однако стоимость приобретенного товара была значительно меньше, чем размер полученных в банке средств. Оставшимися деньгами женщина распоряжалась по собственному усмотрению. Ученики, находясь на обучении в школе-интернате, не располагали информацией о точных суммах, которые хранились на их счетах, поэтому факт пропажи обнаруживали не сразу.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере"). Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

Теги
РоссияКурская область
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