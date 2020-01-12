Ущерб Китая от стихийных бедствий в 2019 году превысил $47,15 млрд

ПЕКИН, 12 января. /ТАСС/. Прямой экономический ущерб Китая от стихийных бедствий за 2019 год превысил 327 млрд юаней ($47,15 млрд по текущему курсу). Об этом сообщило в воскресенье Министерство по чрезвычайным ситуациям КНР.

Как отмечается в заявлении, опубликованном на сайте ведомства, за соответствующий период природные катаклизмы унесли жизни порядка 900 человек, примерно 130 млн жителей оказались в зоне повышенного риска и непосредственно ощутили на себе последствия ЧП. В частности, из-за землетрясений, тайфунов, оползней и прочих неблагоприятных проявлений стихии были разрушены свыше 126 тыс. зданий, пострадали сельскохозяйственные угодья площадью 19,2 тыс. га.

Среди крупнейших стихийных бедствий года, принесших Китаю наибольшие убытки, назван сверхмощный тайфун "Лекима", обрушившийся в начале августа на восточное побережье и северо-восток страны. Значительный урон нанесли КНР наводнения, произошедшие летом на юге, в восточных и центральных регионах, а также сошедший 23 июля гигантский оползень в провинции Гуйчжоу (юг).

В 2019 году существенно пострадала юго-западная провинция Сычуань, где было зафиксировано несколько крупных землетрясений. В марте на ее территории бушевали крупные пожары, а в конце августа там прошли мощные ливни, сопровождаемые оползнями и многочисленными жертвами. В перечне административных единиц КНР, наиболее испытавших негативное воздействие катаклизмов, - провинции Хубэй, Хунань, Хэнань (центр), Аньхой, Цзянси, Чжэцзян, Цзянсу, Шаньдун, Фуцзянь (восток), Шаньси (север), Цинхай (северо-запад), Гуандун и Гуанси-чжуанский автономный район (юг).