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СМИ: в Индии произошло землетрясение

Подземные толчки магнитудой 5,3 зафиксированы в воскресенье в союзной территории Ладакх, передает телеканал NDTV

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 января. /ТАСС/. Подземные толчки магнитудой 5,3 произошли в воскресенье в союзной территории Ладакх на севере Индии. Как сообщает телеканал NDTV, эпицентр землетрясения находился на подконтрольной Пакистану части спорного Кашмира, толчки произошли на глубине около 10 км и продолжались несколько секунд.

Подземные толчки вызвали панику среди местного населения, люди выбегали из домов, сообщил телеканалу представитель полиции. Он добавил, что пока информация о жертвах или разрушениях не поступала.

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