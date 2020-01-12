СМИ: в Индии произошло землетрясение

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 января. /ТАСС/. Подземные толчки магнитудой 5,3 произошли в воскресенье в союзной территории Ладакх на севере Индии. Как сообщает телеканал NDTV, эпицентр землетрясения находился на подконтрольной Пакистану части спорного Кашмира, толчки произошли на глубине около 10 км и продолжались несколько секунд.

Подземные толчки вызвали панику среди местного населения, люди выбегали из домов, сообщил телеканалу представитель полиции. Он добавил, что пока информация о жертвах или разрушениях не поступала.