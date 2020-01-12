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На севере Москвы в жилом доме произошел пожар

Возгорание ликвидировали на площади 10 кв. м

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Пожар произошел в квартире жилого дома на севере Москвы, жильцов эвакуируют. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил источник в экстренных службах.

"На улице Большая Академическая, дом 18Б произошло загорание квартиры на первом этаже, наблюдается открытое горение", - сказал собеседник агентства. На месте, по данным источника, работают пожарные.

Как сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС возгорание ликвидировали, один человек обратился за медицинской помощью.

"Пожар в трехкомнатной квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома ликвидирован. Его площадь составила 10 кв. м. За медицинской помощью обратился хозяин квартиры", - сказали в ведомстве.

Как отметили в главке, в целях безопасности из расположенных выше квартир дома эвакуировали восемь человек.

В новость внесены изменения (16:57 мск) - добавлена информация о пострадавшем.

 

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