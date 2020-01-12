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В ДТП в Краснодаре погибла женщина

Еще двое пострадали, в том числе младенец

КРАСНОДАР, 12 января. /ТАСС/. Пассажирка легкового автомобиля погибла, еще два человека, включая младенца, пострадали в результате наезда их машины на стоявший на остановке автобус. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

"Сегодня в 12 часов дня на автодороге Краснодар - Ейск 38-летний местный житель, управляя автомобилем марки Skoda, допустил наезд на дорожное ограждение, после чего врезался в стоявший на остановке общественного транспорта автобус марки ПАЗ, в котором на момент ДТП отсутствовали пассажиры. В результате аварии от полученных травм скончалась пассажирка легкового автомобиля, незначительные повреждения получил находившийся в нем пятимесячный ребенок", - сообщили в управлении, добавив, что водитель легковой машины также был доставлен с травмами в больницу.

По предварительной информации, причиной аварии стал инсульт водителя легкового автомобиля, который случился во время движения. Водитель автобуса не пострадал. Проводится проверка, добавил собеседник агентства.

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РоссияКраснодарский край
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