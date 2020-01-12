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Дело историка Олега Соколова

Историка Соколова в ближайшее время вернут из "Бутырки" в СИЗО "Кресты"

В Москву его привезли, чтобы он прошел психолого-психиатрическую экспертизу

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, готовится к переводу из московского изолятора "Бутырка" в петербургское СИЗО "Кресты". Об этом ТАСС сообщил в воскресенье ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников, посетивший Соколова в изоляторе.

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"В скором времени его переведут назад в "Кресты". В Москву его привезли, чтобы он прошел психолого-психиатрическую экспертизу. Сейчас она завершена, Соколова вновь отправят в Санкт-Петербург", - добавил правозащитник.

По его словам, у Соколова есть в камере телевизор, администрация "Бутырки" разрешает ему работать за компьютером. "Он пишет книгу, для этого ему и нужен компьютер. Администрация изолятора пошла ему навстречу в этом вопросе. Историк уже заканчивает анонс книги, а дописывать сам роман хочет уже в колонии. Он рассчитывает, что в колонии ему разрешат работать за компьютером. В обмен он готов отдать в пользу казенного учреждения половину гонорара, которой получит после завершения произведения", - отметил Мельников.

По словам правозащитника, Соколов сидит в одной камере с человеком, обвиняемым по статье 228 УК РФ ("Незаконные приобретение, хранение или изготовление наркотиков без цели сбыта"). "О сокамернике он отзывается положительно, отмечает, что с ним есть о чем поговорить. Кроме того, Соколов много читает, в том числе произведения Стендаля и Дэна Брауна", - рассказал ответственный секретарь ОНК.

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РоссияДело историка Олега Соколова
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