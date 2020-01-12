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СМИ: более 20 рейсов отменены в международном аэропорту Дубая из-за наводнения

Власти советуют пассажирам выезжать в аэропорты заблаговременно и уточнять, откуда последует вылет

ТАСС, 12 января. Администрация международного аэропорта Дубая объявила в воскресенье об отмене 22 рейсов из-за сильных ливней, которые стали причиной затопления нескольких взлетно-посадочных полос. Об этом сообщила газета Gulf News. По ее информации, большинство авиалайнеров временно совершают посадки в соседнем аэропорту Аль-Мактум, который функционирует в обычном режиме.

Дубай является крупнейшей воздушной гаванью Объединенных Арабских Эмиратов и региона Персидского залива. Его максимальная пропускная способность составляет 80 млн пассажиров и 2 млн тонн грузов в год. Из-за многокилометровых пробок, вызванных наводнением, дубайские власти советуют сейчас пассажирам выезжать в аэропорты заблаговременно и уточнять, откуда последует вылет того или иного рейса. Как ожидается, изменения в графике полетов продлятся еще сутки из-за ливней.

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ОАЭ
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