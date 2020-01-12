Автомобиль сбил Ренату Литвинову в центре Москвы

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Водитель Mercedes сбил актрису Ренату Литвинову на Тверской улице в Москве, на месте ДТП работают полицейские. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Сегодня на Тверской улице водитель Mercedes сбил актрису Ренату Литвинову, которая неожиданно вышла на проезжую часть. В настоящее время водитель автомобиля находится на месте происшествия, однако сама актриса ушла", - сказал собеседник агентства.

Литвинова серьезно не пострадала, сообщила ТАСС представитель актрисы. По словам собеседницы агентства, "во время прогулки на Тверском бульваре на Ренату Литвинову наехал автомобиль с девушкой за рулем". Она добавила, что Литвинова "в состоянии шока уехала в больницу, опасности для жизни нет, переломов тоже". По словам представителя актрисы, "Ренате оказали помощь, с ней все сейчас нормально".

Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства ДТП.

"Проводится проверка по сообщению водителя о ДТП на Тверском бульваре. Со слов водителя автомобиля Mercedes, в районе дома 27/6 она совершила наезд на женщину, которая после столкновения с места аварии ушла. На месте работают инспекторы ДПС", - сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

В управлении отметили, что у них нет данных о пострадавших в этой аварии.