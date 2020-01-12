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В Москве оштрафовали водителя, сбившего Ренату Литвинову

Актриса в результате ЧП не получила серьезных травм

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Полицейские оштрафовали водителя, который сбил в Москве Ренату Литвинову. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

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«Не выходи из комнаты, не совершай ошибку...» - всем, кто переживал - со мной уже все хорошо, меня действительно на пешеходном переходе сбила машина, которая совершенно не собиралась останавливаться. Доктор Теймур Кулиев оказал мне необходимую помощь и зашил подбородок. Меня сбили на пути в салон после пробежки - я была совершенно трезвая, вопреки информации в СМИ) единственное, что я сказала девушке, которая была за рулём «Как Вам ни стыдно сбивать меня на пешеходном переходе, ведь у меня сегодня День рождения».

Публикация от Renata (@renatalitvinovaofficiall)

"На водителя составлен административный протокол по статье 12.18 КоАП ("Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения")", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что водителю может грозить штраф в размере от 1,5 тыс. до 2,5 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что автомобиль Mercedes на Тверском бульваре сбил Литвинову, когда она неожиданно вышла на проезжую часть. Водитель автомобиля с места происшествия не скрылся.

Представитель Литвиновой в свою очередь сообщил, что актриса серьезно не пострадала. По словам собеседницы агентства, "во время прогулки на Тверском бульваре на Ренату Литвинову наехал автомобиль с девушкой за рулем", актрису доставили в больницу. В пресс-службе столичного управления ГИБДД сообщили о проведении проверки.

Как сообщила сама Литвинова в Instagram, с ней "уже все хорошо", а доктор "оказал [ей] необходимую помощь и зашил подбородок". Актриса также отметила, что была "совершенно трезвая" и направлялась в салон после пробежки, когда на нее наехал автомобиль.

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