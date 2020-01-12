Источник: здание горящего склада в Новой Москве обрушилось

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Здание склада, которое горит недалеко от Троицка в Новой Москве, полностью обрушилось, сообщил ТАСС в воскресенье источник в экстренных службах.

"Произошло полное обрушение горящего склада", - сказал собеседник агентства. При этом, по данным источника, площадь [пожара] увеличилась до 1600 кв. м.

Для ликвидации пожара создан штаб пожаротушения.

Пожар на складе в деревне Ракитки неподалеку от Троицка в Новой Москве возник вечером в воскресенье на площади 200 кв. м. Менее чем за полчаса огнем было охвачено уже 1 тыс. кв. м. Отмечалось, что произошло частичное обрушение слада.

В пресс-службе МЧС в свою очередь сообщили, что пожар удалось локализовать.

В новость внесены изменения (21:49 мск) - добавлена информация о локализации пожара.