В Хабаровске эвакуируют вузы и школы из-за сообщений об угрозе взрывов

ХАБАРОВСК, 13 января. /ТАСС/. Сообщение об угрозе взрывов в школах поступило на почту одного из учреждений Хабаровска, идет эвакуация детей. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах Хабаровского края.

"В спортивный комплекс Арена "Ерофей" поступило сообщение о заложенных пороховых зарядах в этом здании, а также в двух школах Хабаровска. Номера не были указаны, поэтому было принято решение эвакуировать все школы. Идет эвакуация детей", - сказал собеседник агентства.

В управлении образования администрации Хабаровска подтвердили, что в городе идет эвакуация всех школ, предупреждение разослали также в детские сады, чтобы персонал был готов оперативно вывести детей в случае угрозы. Школьников размещают в соседних учреждениях.

Также сообщения об угрозе начали поступать в высшие учебные заведения, сообщил источник в экстренных службах. "Начали поступать сообщения об угрозе в вузы, идет эвакуация", - сказал собеседник агентства.

На улице 22 градуса мороза.

Как сообщили в администрации Хабаровска, все дети и персонал всех школ уже эвакуирован. Всего в городе 70 школ. Выведены были также воспитанники одного из детских садов, относящегося к гимназии.

Массовая эвакуация детских садов, школ, университетов и других учреждений Дальнего Востока проводилась уже несколько раз в декабре прошлого года из-за угроз взрывов. Была прервана работа десятков учреждений. Все угрозы в результате не подтвердились.