{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Число жертв извержения вулкана в Новой Зеландии увеличилось до 18 человек

По данным полиции, еще один человек умер в больнице в результате травм

СИДНЕЙ, 13 января. /ТАСС/. Число погибших в результате извержения вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии увеличилось до 18 человек. Об этом в понедельник сообщила полиция страны, разместив соответствующее заявление на своем официальном сайте.

"Полиция может подтвердить, что еще один человек скончался в больнице в результате травм, полученных во время извержения вулкана на Уайт-Айленде. Смерть этого человека увеличивает официальное число умерших до 18 человек", - указано в сообщении стражей порядка.

Извержение вулкана, расположенного на новозеландском острове Уайт-Айленд в заливе Пленти в 270 км к югу от Окленда, произошло 9 декабря. В момент происшествия в окрестностях и на острове находились 47 человек. Сразу после извержения власти сообщили о девяти погибших, позднее еще один человек умер в больнице, тела еще шестерых были обнаружены на острове в ходе специальной поисковой операции, организованной 13 декабря. 23 декабря стало известно смерти еще одного пострадавшего, проходившего лечение в одной из новозеландских больниц.

Теги
Новая Зеландия
Реклама на ТАСС
Легкий самолет с двумя пассажирами на борту упал на восточном побережье Австралии
Доступ к месту крушения затруднен из-за сложного ландшафта и поисково-спасательная операция, вероятно, потребует значительного времени
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС