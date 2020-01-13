Число жертв извержения вулкана в Новой Зеландии увеличилось до 18 человек

СИДНЕЙ, 13 января. /ТАСС/. Число погибших в результате извержения вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии увеличилось до 18 человек. Об этом в понедельник сообщила полиция страны, разместив соответствующее заявление на своем официальном сайте.

"Полиция может подтвердить, что еще один человек скончался в больнице в результате травм, полученных во время извержения вулкана на Уайт-Айленде. Смерть этого человека увеличивает официальное число умерших до 18 человек", - указано в сообщении стражей порядка.

Извержение вулкана, расположенного на новозеландском острове Уайт-Айленд в заливе Пленти в 270 км к югу от Окленда, произошло 9 декабря. В момент происшествия в окрестностях и на острове находились 47 человек. Сразу после извержения власти сообщили о девяти погибших, позднее еще один человек умер в больнице, тела еще шестерых были обнаружены на острове в ходе специальной поисковой операции, организованной 13 декабря. 23 декабря стало известно смерти еще одного пострадавшего, проходившего лечение в одной из новозеландских больниц.