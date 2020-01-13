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Половина хабаровских школ проверена после сообщений о взрывных устройствах

Угрозы не подтвердились

ХАБАРОВСК, 13 января. /ТАСС/. Сотрудники экстренных служб проверили половину школ Хабаровска, куда поступили сообщения о заложенных взрывных устройствах, угрозы не подтвердились. Об этом ТАСС сообщили в управлении образования городской администрации.

Утром в понедельник в городе из-за сообщений о заложенных взрывных устройствах эвакуировали все школы. Подобные сообщения поступили также в высшие учебные заведения Хабаровска и в учреждения других городов Дальнего Востока.

"36 школ уже проверено. Ничего опасного не обнаружено", - сказали в управлении.

Там сообщили, что уроки для второй смены, где она есть, пройдут в обычном режиме. Некоторые школы проведут занятия для учеников первой смены во второй половине дня.

Всего в Хабаровске 70 школ в 79 зданиях. Эвакуировано было около 50 тыс. учеников и 3,5 тыс. учителей и персонала. Эвакуация прошла без инцидентов, детей разместили в соседних учреждениях, о случившемся оповестили родителей, которые разобрали школьников по домам.

Массовая эвакуация детских садов, школ, университетов и других учреждений Дальнего Востока проводилась уже несколько раз в декабре прошлого года из-за угроз взрыва. Была прервана работа десятков учреждений. Все угрозы в результате не подтвердились.

Теги
РоссияХабаровский край
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