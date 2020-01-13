Открытие карнавального сезона в Рио-де-Жанейро завершилось беспорядками

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 13 января. /ТАСС/. Официальное открытие в воскресенье карнавального сезона 2020 года в Рио-де-Жанейро завершилось отдельными беспорядками в районе Копакабана, передает корреспондент ТАСС. По оценке организаторов, в предшествовавших этому празднованиях приняли участие порядка 300 тысяч человек.

Столкновения со стражами правопорядка начались спустя около часа после окончания увеселительных мероприятий. Как уточнила газета Globo, это произошло после того, как полиция предприняла попытку разгона отдыхающих. В ответ на это в автомобили правоохранителей полетели бутылки, что вынудило стражей правопорядка применить перцовый газ.

В результате образовавшейся на пляже Копакабана паники, люди стали массово спешно покидать место праздника. На прилегающих улицах и подходах к станциям метро образовались людские заторы, передают очевидцы.

В воскресенье был официально дан старт карнавальному сезону в Рио-де-Жанейро. На протяжении следующих полутора месяцев по всему городу будут проходить выступления уличных артистов и музыкантов, массовые костюмированные шествия и гулянья, участие в которых примут жители и гости мегаполиса. В вечерние часы традиционно проходят балы, маскарады и вечеринки.