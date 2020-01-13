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Двух подростков пятый день разыскивают в Алтайском крае

Их местонахождение неизвестно с 8 января

БАРНАУЛ, 13 января. /ТАСС/. Волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" и сотрудники ГУ МВД по Алтайскому ведут поиск двух молодых людей - девушки 18 лет и юноши 16 лет, пропавших 8 января. Об этом сообщается в понедельник на официальной странице отряда.

"Пропали... 16 лет (юноша) и 18 лет (девушка), село Токарево, город Новоалтайск. Местонахождение неизвестно с 8 января 2020 года", - говорится в сообщении.

В ГУ МВД по региону информацию о пропаже подростков ТАСС подтвердили, отметив, что пока они не найдены и поиски продолжаются.

Теги
РоссияАлтайский край
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