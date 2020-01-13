Экс-начальнику угрозыска Приморья назначено 1,5 года поселения за превышение полномочий

ВЛАДИВОСТОК, 13 января. /ТАСС/. Фрунзенский районный суд Владивостока признал бывшего начальника уголовного розыска УМВД Приморья Андрея Миляева виновным в превышении должностных полномочий и назначил ему наказание в виде одного года шести месяцев в колонии-поселении, сообщили ТАСС в понедельник в суде.

Миляев был арестован 30 июля 2019 года по делу о злоупотреблении полномочиями (статья 285 УК РФ), но в суде дело было переквалифицировано. Он был уволен из органов внутренних дел.

"Суд признал Миляева Андрея виновным в преступлении, предусмотренном частью 1 статьи 286 УК РФ ("Превышение полномочий"). Дело рассматривалось в особом порядке (когда обвиняемый полностью признает вину в обмен на смягчение приговора - прим. ТАСС), наказание назначено в виде лишения свободы на один год и шесть месяцев с отбыванием в колонии-поселении. Также суд лишил его права занимать должности в правоохранительных органах и органах государственной власти на один год и шесть месяцев", - сообщил представитель суда.

Он добавил, что приговор пока не вступил в законную силу, так как на него из прокуратуры поступило апелляционное представление. Дата рассмотрения пока не назначена.

По версии следствия, Миляев информировал своего знакомого частного предпринимателя, занимающегося рубкой леса в Приморском крае, о запланированных правоохранительными органами проверках по выявлению правонарушений в данной сфере. В ответ предприниматель передал Миляеву за период с 2018 по 2019 год более 5 млн рублей в качестве его доли от дохода, полученного от переработки древесины.