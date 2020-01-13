Один человек погиб в результате ДТП в Башкирии

УФА, 13 января. /ТАСС/. Водитель погиб, еще шесть человек, в том числе один ребенок, госпитализированы в результате столкновения автомобилей Lada Kalina и Mitsubishi ASX в Хайбуллинском районе Башкирии. Об этом в понедельник журналистам сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по республике.

"По предварительным данным, столкнулись встречные Lada Kalina под управлением 37-летнего жителя села Акъяр и Mitsubishi ASX, за рулем которого находился 28-летний местный житель. В результате водитель отечественного автомобиля погиб на месте аварии. Второй водитель и пять пассажиров из обоих автомобилей доставлены в больницу. В числе пострадавших один ребенок", - сказано в сообщении.

Авария произошла около 6:45 мск на 88-м км автодороги Сибай - Акъяр. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.