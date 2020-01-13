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Суд арестовал жителя Великого Новгорода, задержанного рядом с тайником с 12 кг наркотиков

Тайник находился в лесу

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 января. /ТАСС/. Новгородский районный суд заключил под стражу на два месяца новгородца, обвиняемого в покушении на сбыт крупной партии наркотиков, житель региона был задержан у тайника с 9 кг наркотиков, еще несколько свертков были обнаружены в его автомобиле. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

10 января сообщалось, что сотрудники полиции изъяли 12 кг синтетических наркотиков из тайника, располагавшегося на территории области, задержав организатора их поставки, которым оказался 23-летний житель Великого Новгорода. Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.

"По ходатайству следователя межмуниципального отдела МВД России "Новгородский" суд заключил под стражу 23-летнего новгородца, обвиняемого в покушении на сбыт наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере", - говорится в сообщении. Обвиняемый арестован на два месяца.

Как удалось установить сотрудникам регионального УМВД, обвиняемый организовал поставку наркотиков в Новгородскую область для последующего сбыта бесконтактным способом. Тайник был оборудован в лесу на границе Батецкого и Новгородского районов. В нем полицейские обнаружили около 9 кг наркотиков, остальные свертки обвиняемый успел перегрузить в багажник своего автомобиля, их нашли во время обыска. Всего было изъято около 12 кг синтетических наркотиков.

В рамках расследования уголовного дела полицейские продолжают поиск сообщников обвиняемого.

Теги
РоссияНовгородская область
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