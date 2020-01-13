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Две школы и гостиницу в Москве проверяют из-за угрозы взрыва

Ранее неизвестный сообщил о "минировании" школы в Долгопрудном

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Анонимные звонки о "минировании" поступили в две московские школы и одну мини-гостиницу. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Две школы и мини-гостиница получили звонки о заложенных бомбах", - рассказал собеседник агентства, добавив, что школы эвакуированы.

Также он отметил, что информация о "минировании" школы в Долгопрудном не подтвердилась.

Волна "минирований" началась в ноябре 2019 года, неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в суды, школы, торговые центры, магазины, вузы. Ни в одном случае эта информация не подтвердилась.

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