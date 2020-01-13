Суд Словакии приступил к основным слушаниям по делу об убийстве журналиста Куциака

ПРАГА, 13 января. /ТАСС/. Специализированный уголовный суд Словакии, который 19 декабря прошлого года провел предварительное слушание об убийстве репортера братиславского сетевого издания Aktuality.sk Яна Куциака и его невесты Мартины Кушнировой, в понедельник приступил к главным слушаниям по этому резонансному делу. Об этом сообщило Словацкое радио.

На скамье подсудимых находятся четверо обвиняемых, среди которых - предполагаемые убийца и заказчик преступления. Пятый фигурант, которому грозило пожизненное заключение, дал обличающие показания против соучастников и заключил сделку со следствием. В конце декабря прошлого года он был осужден на 15 лет за посредничество в убийстве.

На суде председательствует судья Ружена Сабова, специализирующаяся на рассмотрении наиболее серьезных уголовных дел. В понедельник предстоит, в частности, заслушать обвинение прокуратуры.

Заседания по делу проходят в городе Пезинок, расположенном в 25 км западнее Братиславы. Когда они завершатся, словацкие юристы отказываются прогнозировать. Большинство из них склонны считать, что преступники получат пожизненное заключение.

Ян Куциак и его невеста были убиты 21 февраля 2018 года в селе Велка-Мача, расположенном в районе города Галанта Трнавского края на западе Словакии. Журналист вскрыл коррупционные схемы во властных структурах Словакии и сообщил о контактах двух высокопоставленных чиновников аппарата правительства с итальянской мафиозной группировкой "Ндрангета". Это привело к общественно-политическому кризису в республике и отставке с поста премьера лидера партии "Направление - социальная демократия" Роберта Фицо, место которого занял его ближайший соратник Петер Пеллегрини.