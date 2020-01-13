Дело о нападении на главбуха PBF GROUP переквалифицировали на покушение на убийство

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Уголовное дело об умышленном причинении тяжких телесных повреждений главному бухгалтеру компании PBF GROUP переквалифицировали на покушение на убийство, полиция передала материалы в СК. Об этом рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

Ранее ТАСС сообщал, что главного бухгалтера компании PBF GROUP, разрабатывающей и продающей банкам средства защиты от мошенничества с банковскими картами, несколько раз ударили ножом в живот и шею 9 января в Москве. Пострадавшая является женой муниципального депутата Академического района Москвы от партии "Яблоко" Михаила Хананашвили. Было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Позднее полиция задержала двух мужчин, которые могли быть причастны к нападению.

"Дело переквалифицировано на покушение на убийство, теперь им занимается СК", - отметил собеседник агентства.