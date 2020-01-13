В Москве задержаны трое подозреваемых в покушении на убийство главбуха компании PBF GROUP

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Следователи задержали троих подозреваемых в покушении на убийство главного бухгалтера компании PBF GROUP Светланы Хананашвили.

"Следственными органами ГСУ СК по Москве расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство"). По подозрению в совершении указанного преступления задержан мужчина 1998 года рождения и две молодые женщины 1984 и 1999 годов рождения", - сообщила ТАСС представитель столичного главка СК Юлия Иванова, добавив, что следствие будет просить об их аресте.

Ранее ТАСС сообщал, что главного бухгалтера компании PBF GROUP, разрабатывающей и продающей банкам средства защиты от мошенничества с банковскими картами, несколько раз ударили ножом в живот и шею 9 января в Москве. Пострадавшая является женой муниципального депутата Академического района Москвы от партии "Яблоко" Михаила Хананашвили. Было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", в настоящее время оно переквалифицировано на "Покушение на убийство". Полиция задержала ранее двух возможных причастных к нападению. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, одна из задержанных - директор частной школы "Русский Гарвард" Василиса Маслова.

По версии следствия, в конце 2019 года подозреваемая 1984 года рождения решила убить супругу своего любовника. Как сообщила Иванова, женщина, работая директором одной из частных школ на юге столицы, привлекла двух бывших учеников к совершению убийства. Подкараулив женщину, один из подозреваемых ударил ее шесть раз ножом. Потерпевшая потеряла сознание, но ей вовремя оказали медпомощь и она выжила. Сейчас женщина находится в больнице в тяжелом состоянии.