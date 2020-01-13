Более 20 тыс. жителей города Лиски остались без холодной воды из-за аварии

ВОРОНЕЖ, 13 января. /ТАСС/. Более 20 тыс. жителей города Лиски в Воронежской области остались без холодной воды из-за аварии на водопроводе, сообщила в понедельник ТАСС оперативный дежурный ЕДДС по Лискинскому району.

"Свыше 20 тыс. жителей города Лиски без холодного водоснабжения. Это жители 220 домов, из них 140 - частные дома и 80 - многоквартирные. Причина отключения - в аварии на чугунном водоводе диаметром 630 миллиметров", - сказала собеседница агентства.

По ее данным, прорыв водовода произошел в понедельник утром на улице 40 лет Октября, устранить аварию и вернуть воду в дома жителей планируется к 14:00 мск.

Без воды осталась почти половина жителей Лисок, где проживают более 53 тыс. человек. Это крупный железнодорожный узел на Юго-Восточной железной дороге.