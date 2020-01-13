В ингушском селе Сурхахи проходят обыски по делу об убийстве лидера клана Белхороева

МАГАС, 13 января. /ТАСС/. Правоохранители в Ингушетии проводят обыски в селе Сурхахи в доме мужчины, чей автомобиль был обстрелян 31 декабря 2018 года, в результате чего погиб один из лидеров клана батал-хаджинцев Ибрагим Белхароев. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

31 декабря 2018 года около 00:30 на пересечении улиц Осканова и Пионерской в Назрани неизвестные произвели множество выстрелов в автомобиль Hyundai Solaris, в результате чего от полученных огнестрельных ранений на месте скончался 46-летний житель республики Ибрагим Белхароев, а 28-летний водитель автомобиля (Або Аушев) попал в Ингушскую республиканскую клиническую больницу. После случившегося следователи возбудили уголовное дело.

"В Сурхахах сотрудники ЦПЭ МВД РФ по Ингушетии в доме Або Аушева провели обыски. Причины пока не называются", - сказал источник.

Как сообщал ранее ТАСС источник, знакомый с материалами дела, основная версия покушения в январе прошлого года на главу Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева - это месть за убийство Ибрагима Белхороева, к которому якобы он был причастен. 2 ноября 2019 года Эльджаркиев был убит вместе со своим братом в Москве.

Ибрагим Белхороев - потомок шейха Батал-хаджи Белхороева, который возглавлял одно из течений ислама в Ингушетии в XIX - начале XX веков.