Суды Петербурга вновь эвакуируют из-за анонимных сообщений об угрозе взрыва

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 января. /ТАСС/. Анонимные сообщения об угрозе взрыва поступили в несколько районных судов Петербурга в понедельник днем. Как сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города, идет эвакуация посетителей и персонала судов.

"Василеостровский, Приморский и Сестрорецкий районные суды эвакуируются", - сказано в распространенном пресс-службой сообщении.

Кроме того, эвакуация проходит в Красногвардейском, Дзержинском, Куйбышевском, Октябрьском районных судах.

Сообщения о "минировании" поступают в суды Петербурга практически каждый день с конца ноября 2019 года. Все они оказались ложными.

В новость внесены изменения (14:11 мск) - добавлены подробности в третьем абзаце