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Палестино-израильский конфликт

Офицера Управления тюрем Израиля задержали за передачу мобильных палестинским заключенным

Расследование проводится спецподразделением полиции 433

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 января. /ТАСС/. Офицер израильского Управления тюрем был арестован в понедельник по подозрению в передаче мобильных телефонов палестинским заключенным. Об этом сообщили пресс-службы полиции и Управления тюрем Израиля.

"Офицер Управления тюрем был арестован утром в понедельник (13 января) по подозрению в передаче мобильных телефонов заключенным из палестинского движения ФАТХ, ряд из которых отбывают длительные сроки тюремного заключения за участие в атаках на израильтян. По этому делу задержаны еще несколько подозреваемых. Расследование проводится спецподразделением полиции 433", - говорится в сообщении.

Пресс-служба Управления тюрем Израиля указала, что аресты подозреваемых были осуществлены после того, как в ходе обысков в тюрьме "Рамон" у десятков содержащихся там палестинских заключенных были найдены мобильные телефоны.

В 2017 году суд израильского города Беэр-Шева приговорил к двум годам тюрьмы и штрафу в $35 тыс. бывшего депутата Кнессета (парламента страны) от арабских партий Баселя Гатаса за пронос мобильных телефонов в тюрьму к палестинским заключенным.

Теги
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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