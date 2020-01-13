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На авиабазе в Германии найдены мертвыми двое американских солдат

Тела 20-летних военных обнаружили в казарме

БЕРЛИН, 13 января. /ТАСС/. Два американских военнослужащих обнаружены мертвыми на авиабазе Spangdahlem, расположенной в федеральной земле Рейнланд-Пфальц на западе Германии. Об этом сообщило в понедельник агентство DPA.

По его информации, тела 20-летних солдат были найдены в минувший четверг в казарме. Что стало причиной их смерти, пока неизвестно, идет расследование.

"Всегда очень тяжело терять ценных членов нашей команды", - приводятся слова командующего 52-й истребительной авиаэскадры Дэвида Эпперсона. Он выразил соболезнования родным и близким военнослужащих.

В Spangdahlem сейчас несут службу около 4 тыс. американских солдат.

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СШАГермания
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