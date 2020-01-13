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Сообщения об угрозе взрыва в хабаровских учреждениях не подтвердились

По данным источника в экстренных службах, сообщения о заложенных взрывных устройствах поступали также в два спорткомплекса, музей, театры в Хабаровске и в Комсомольске-на-Амуре. Все сообщения также оказались ложными

ХАБАРОВСК, 13 января. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов проверили все школы в Хабаровске после сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в управлении образования городской администрации.

В понедельник в городе из-за сообщений о заложенных взрывных устройствах эвакуировали все школы, было выведено около 50 тыс. детей. Подобные сообщения поступили также в высшие учебные заведения Хабаровска и в учреждения других городов Дальнего Востока.

"Проверены все учреждения, ничего не обнаружено. Некоторые школы занимают несколько зданий по разным адресам, осталось проверить эти здания", - сказал представитель управления.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах Хабаровского края, помимо школ и вузов сообщения о заложенных взрывных устройствах поступали также в два спорткомплекса, музей, театры в Хабаровске и в Комсомольске-на-Амуре. "Все проверено, сообщения ложные", - сказал собеседник агентства.

Сообщения об угрозе поступали и в школы Биробиджана, а также в университет и колледж. Как сообщили агентству в ГУ МЧС России по Еврейской автономной области, все здания проверены, сообщения оказались ложными.

Массовая эвакуация детских садов, школ, университетов и других учреждений Дальнего Востока проводилась уже несколько раз в декабре прошлого года из-за угроз взрыва. Была прервана работа десятков учреждений. Все угрозы в результате не подтвердились.

Теги
РоссияХабаровский край
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