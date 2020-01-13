Ростовских экс-полицейских арестовали по подозрению в получении 500 тыс. рублей взятки

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 января. /ТАСС/. Двух бывших сотрудников полиции в Ростовской области заключили под стражу за взятку, которую они потребовали за непривлечение жителя к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. Об этом в понедельник журналистам сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ростовской области.

"Возбуждено уголовное дело в отношении начальника отделения по контролю за оборотом наркотиков межмуниципального отдела МВД России "Азовский" и оперуполномоченного указанного отделения. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного п. "а", "б", "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом взятки, группой лиц по предварительному сговору, совершенное с вымогательством взятки, в крупном размере")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, сотрудники полиции при исполнении должностных обязанностей, действуя группой лиц по предварительному сговору, потребовали от местного жителя 500 тыс. рублей за непривлечение его к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.

"После совершения преступления они были уволены из органов полиции. По ходатайству следователя следственного управления в отношении подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - отметили в СК.