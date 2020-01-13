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Крушение самолета Bek Air в Казахстане
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МАК завершил расшифровку бортовых самописцев казахстанского самолета Bek Air

В сообщении комитета говорится, что вся полученная информация передана в комиссию по расследованию
На месте крушения пассажирского самолета авиакомпании Bek Air, 27 декабря 2019 года Павел Александров/ТАСС
Описание
На месте крушения пассажирского самолета авиакомпании Bek Air, 27 декабря 2019 года
© Павел Александров/ТАСС

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) завершили расшифровку параметрического и звукового самописцев самолета Bek Air, потерпевшего крушение в Казахстане 27 декабря 2019 года. Как сообщается на сайте МАК, предварительный анализ информации позволил восстановить хронологию событий и определить приоритетную версию катастрофы.

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"В научно-техническом центре МАК выполнены считывание и расшифровка данных бортовых самописцев (звукового и параметрического), обнаруженных на месте авиационного происшествия. Вся информация передана в комиссию по расследованию", - говорится в сообщении.

Как сообщили в МАК, запись параметрического самописца была передана уполномоченному представителю Нидерландов (страна - разработчик самолета), который принимает участие в расследовании. Также МАК совместно со специалистами Нидерландов, Казахстана и Европейского агентства по авиационной безопасности (EASA) проведет математическое моделирование полета для установления фактических аэродинамических характеристик самолета при аварийном взлете и влияния на них внешних факторов (в первую очередь, наземного обледенения). Также начат анализ параметров движения воздушного судна и действий экипажа. "МАК отмечает высокую организацию работ, оперативность и профессионализм членов комиссии по расследованию и технических специалистов Республики Казахстан", - добавили в комитете.

Ранее вице-премьер Казахстана Роман Скляр сообщил на брифинге, что основной версией катастрофы является обледенение самолета. Как рассказал Скляр, обработка воздушного судна противообледенительной жидкостью была выполнена частично: только стабилизаторы, по решению командира лайнера, крылья обработаны не были. По словам вице-премьера Казахстана, комиссия не исключает вероятности отложения льда на поверхности воздушного судна, простоявшего на стоянке около двух суток.

В новость была внесена правка (15:25 мск) - уточняется должность Романа Скляра, правильно - вице-премьер.

Теги
КазахстанКрушение самолета Bek Air в Казахстане
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