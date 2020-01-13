СМИ: в Пакистане 26 человек погибли из-за ливней и снегопадов

ТАСС, 13 января. По меньшей мере 26 человек погибли за последние сутки в Пакистане из-за обильных ливней и снегопадов. Об этом в понедельник сообщает агентство "Синьхуа".

"В настоящий момент мы очищаем дороги от снега, чтобы обеспечить нуждающихся помощью", - заявил главный министр юго-западной провинции Белуджистан Джам Камал Хан. В регионе также отмечаются перебои в работе систем электроснабжения. В зоне бедствия продолжается поисково-спасательная операция.

По данным Департамента метеорологии Пакистана, охватившие горные районы страны затяжные ливни и снегопады могут продолжиться в течение ближайших нескольких дней.