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СМИ: в Пакистане 26 человек погибли из-за ливней и снегопадов

В регионе отмечаются перебои в работе систем электроснабжения

ТАСС, 13 января. По меньшей мере 26 человек погибли за последние сутки в Пакистане из-за обильных ливней и снегопадов. Об этом в понедельник сообщает агентство "Синьхуа".

"В настоящий момент мы очищаем дороги от снега, чтобы обеспечить нуждающихся помощью", - заявил главный министр юго-западной провинции Белуджистан Джам Камал Хан. В регионе также отмечаются перебои в работе систем электроснабжения. В зоне бедствия продолжается поисково-спасательная операция.

По данным Департамента метеорологии Пакистана, охватившие горные районы страны затяжные ливни и снегопады могут продолжиться в течение ближайших нескольких дней.

Теги
Пакистан
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