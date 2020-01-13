Уголовное дело по факту задержания Голунова возбуждено по статье о превышении полномочий

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Уголовное дело по факту задержания журналиста интернет-издания Meduza Ивана Голунова возбуждено по статье о превышении должностных полномочий. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.

"СК прислал официальное уведомление о возбуждении уголовного дела по пункту "в" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий)", - сказал Бадамшин.

Адвокат Голунова подал в Следственный комитет РФ ходатайство о признании его подзащитного потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий. "Мы подали ходатайство о признании Голунова потерпевшим по делу", - сказал ТАСС Бадамшин.

19 декабря 2019 года стало известно, что по факту задержания Голунова возбуждено уголовное дело. На большой ежегодной пресс-конференции президент Владимир Путин сообщил, что Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела в отношении пятерых бывших полицейских после незаконного задержания Голунова. Путин отметил, что от работы отстранены пять человек из соответствующих служб МВД, все они уволены из органов внутренних дел, против них возбуждены уголовные дела. Отвечая на вопрос, кто был заказчиком дела Голунова, Путин ответил, что такой информации "пока нет".

В новость были внесены изменения (16:57 мск) - добавлены подробности по тексту.