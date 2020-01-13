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Филиалы двух вузов в Подмосковье проверяют после сообщений с угрозой взрыва

Также анонимный звонок о минировании поступил на железнодорожную станцию Подольск

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Филиалы двух университетов проверяют в Мытищах после получения анонимных звонков с угрозой минирования. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Поступили звонки о минировании в городском округе Мытищи филиала Московского областного педагогического университета и Мытищинского филиала МГТУ имени Н.Э. Баумана", - рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что в филиалы вузов направлены экстренные службы, занятия в учебных заведениях уже завершены. Кроме того, по информации собеседника агентства, анонимный звонок о минировании поступил также на железнодорожную станцию Подольск.

Волна "минирований" началась в Москве в ноябре 2019 года, неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в суды, школы, торговые центры, магазины и вузы. Ни в одном случае информация не подтвердилась.

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