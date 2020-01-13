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Экс-министр Карелии не признал вину в мошенничестве на 4,7 млн рублей

По версии следствия, Дмитрий Матвиец незаконным способом вернул НДС на счета теплоснабжающей компании ООО "Карелэнергоресурс", когда являлся ее генеральным директором

ПЕТРОЗАВОДСК, 13 января. /ТАСС/. Бывший министр строительства, ЖКХ и энергетики Карелии Дмитрий Матвиец не признал вину по делу о мошенничестве с возвратом НДС на сумму около 4,7 млн рублей. Об этом подсудимый заявил судье в понедельник во время первого слушания в Петрозаводском городском суде.

"На текущий момент [вину] я не признаю и не подтверждаю. Прошу вернуться к этому вопросу после того, как мы выслушаем свидетелей обвинения", - ответил Матвиец на вопрос судьи Елены Голяевой, признает ли он свою вину.

Два эпизода мошенничества относятся к периоду, когда Матвиец занимал должность генерального директора теплоснабжающей компании ООО "Карелэнергоресурс" (КЭР). По версии следствия, подсудимый через аффилированную петербургскую компанию ООО "ЛесОптТорг" (ЛОТ) вернул в разное время на счета КЭР незаконным способом НДС, причинив ущерб государству на общую сумму около 4,7 млн рублей. В бухгалтерские документы и налоговые декларации были внесены ложные сведения об оказании услуг по приобретению дров для котельных в районах республики.

Матвиец возглавлял компанию "Карелэнергоресурс" с 2013 года. С апреля 2016 года по сентябрь 2017-го он работал в должности министра строительства, ЖКХ и энергетики Карелии. В январе 2018 года занял пост вице-президента Ленинградской областной торгово-промышленной палаты.

Теги
РоссияКарелия
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