Экс-министр Карелии не признал вину в мошенничестве на 4,7 млн рублей

ПЕТРОЗАВОДСК, 13 января. /ТАСС/. Бывший министр строительства, ЖКХ и энергетики Карелии Дмитрий Матвиец не признал вину по делу о мошенничестве с возвратом НДС на сумму около 4,7 млн рублей. Об этом подсудимый заявил судье в понедельник во время первого слушания в Петрозаводском городском суде.

"На текущий момент [вину] я не признаю и не подтверждаю. Прошу вернуться к этому вопросу после того, как мы выслушаем свидетелей обвинения", - ответил Матвиец на вопрос судьи Елены Голяевой, признает ли он свою вину.

Два эпизода мошенничества относятся к периоду, когда Матвиец занимал должность генерального директора теплоснабжающей компании ООО "Карелэнергоресурс" (КЭР). По версии следствия, подсудимый через аффилированную петербургскую компанию ООО "ЛесОптТорг" (ЛОТ) вернул в разное время на счета КЭР незаконным способом НДС, причинив ущерб государству на общую сумму около 4,7 млн рублей. В бухгалтерские документы и налоговые декларации были внесены ложные сведения об оказании услуг по приобретению дров для котельных в районах республики.

Матвиец возглавлял компанию "Карелэнергоресурс" с 2013 года. С апреля 2016 года по сентябрь 2017-го он работал в должности министра строительства, ЖКХ и энергетики Карелии. В январе 2018 года занял пост вице-президента Ленинградской областной торгово-промышленной палаты.