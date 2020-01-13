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В Тобольске осудили бабушку, которая пыталась задушить свою внучку

Она будет отбывать наказание в колонии общего режима в течение восьми лет

ТЮМЕНЬ, 13 января. /ТАСС/. Жительницу Тобольска в Тюменской области, пытавшуюся убить свою четырехлетнюю внучку, осудили на восемь лет колонии. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте Тюменского областного суда.

"Тобольский городской суд [Тюменская область] вынес приговор 50-летней женщине, обвиняемой в попытке убийства своей четырехлетней внучки. С учетом смягчающих обстоятельств, суд на восемь лет отправил ее в колонию общего режима", - говорится в тексте.

Инцидент произошел 17 сентября 2019 года. Мать ребенка, уходя на работу, оставила ее дома под присмотром своей матери и ее сожителя. В какой-то момент пьяная бабушка набросилась на лежавшую в кровати внучку и стала ее душить. Выпивавший с ней на кухне мужчина услышал крики, прибежал в детскую и предотвратил убийство.

"Малышку в коматозном состоянии доставили в областную больницу №3 Тобольска, где врачи зафиксировали постгипоксическую энцефалопатию, отек легких, многочисленные кровоизлияния на лице и шее - последствия попытки убийства ребенка. Мать ребенка работала в этой больнице и, узнав, что привезли ее дочь, попыталась выяснить, что произошло. Однако ее мать заявила, что у девочки начались судороги и якобы она ее сдерживала", - говорится в тексте.

Как уточняется в сообщении, врачи, осматривавшие пострадавшую девочку, настаивали, что у ребенка серьезные повреждения, которые просто так возникнуть не могли. По их выводам, здоровью ребенка нанесен тяжкий вред.

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РоссияТюменская область
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