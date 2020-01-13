В Москве директора частной школы арестовали за покушение на убийство жены депутата

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Гагаринский суд Москвы на 2 месяца отправил в СИЗО директора частной школы "Русский Гарвард" Василису Маслову, обвиняемую в покушении на убийство на почве ревности главного бухгалтера компании PBF GROUP Светланы Хананашвили, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Избрать в отношении обвиняемой Масловой меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 9 марта", - огласил постановление судья. В ближайшее время суд решит вопрос об аресте еще одного обвиняемого по уголовному делу.

Ранее ТАСС сообщал, что главного бухгалтера компании PBF GROUP, разрабатывающей и продающей банкам средства защиты от мошенничества с банковскими картами, несколько раз ударили ножом в живот и шею 9 января в Москве. Пострадавшая является женой муниципального депутата Академического района Москвы от партии "Яблоко" Михаила Хананашвили. Изначально было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", затем его передали из МВД в следственные органы ГСУ СК по Москве, где оно расследуется уже по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство").

По подозрению в совершении указанного преступления задержан Николай Фролов, 1998 года рождения, и две молодые женщины 1999 и 1984 годов рождения - Ирина Погарченко и Василиса Маслова.

По версии следствия, в конце 2019 года Маслова решила убить супругу своего любовника. Вину арестованная не признает, а ее адвокат утверждает, что ее подзащитная беременна. Как уточнила ТАСС представитель столичного главка СК Юлия Иванова, женщина, работая директором одной из частных школ на юге столицы, привлекла двух бывших учеников к совершению убийства. Подкараулив женщину, один из подозреваемых ударил ее шесть раз ножом. Потерпевшая потеряла сознание, но ей вовремя оказали медпомощь и она выжила. Сейчас она находится в больнице в тяжелом состоянии. Сам Хананашвили заявил ранее в СМИ, что с Масловой его связывают только рабочие отношения.