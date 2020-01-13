Бывшего главу антикоррупционной прокуратуры Молдавии поместили под арест

КИШИНЕВ, 13 января. /ТАСС/. Бывший глава Прокуратуры по борьбе с коррупцией Молдавии Виорел Морарь, задержанный ранее по подозрению в злоупотреблении служебным положением, помещен под арест. Такое решение было принято на заседании районного суда Кишинева в понедельник, сообщает телеканал Publika.

"Морарь был помещен под предварительный арест на 20 суток", - говорится в сообщении. В нем отмечается, что прокуроры требовали арестовать подозреваемого на 30 суток, чтобы он не мог оказывать влияние на расследование.

Мораря, в частности, подозревают в подделке документов, связанных с выводом из банковской системы страны около $1 млрд.

Банковская афера, которую назвали "кражей века", спровоцировала акции протеста, падение двух правительств и распад правящей коалиции проевропейских партий, которая пользовалась поддержкой США и ЕС. К расследованию было привлечено международное детективное бюро Kroll, которое обвинило некоторых молдавских политиков в краже, однако к ответственности никого не привлекли.

Летом прошлого года в парламенте Молдавии было сформировано новое большинство из партий, которые объединились против контролировавшего власть в стране олигарха и экс-лидера Демократической партии Молдовы Владимира Плахотнюка. После этого олигарх и приближенные к нему люди покинули страну. Новые власти развернули масштабную кампанию по борьбе с коррупцией.