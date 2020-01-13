Двух нигерийцев судят в Москве за продажу в рабство соотечественницы, прибывшей на ЧМ-2018

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Обвинение в торговле людьми предъявлено двум приезжим из Нигерии за попытку продать в рабство соотечественницу, которая прибыла в Москву по паспорту болельщика (Fan ID) на матч ЧМ-2018. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Замоскворецкого суда, рассматривающего это дело.

"Гражданка Нигерии Гифт Имаюсей 1993 года рождения и гражданин РФ Джулиус Дэвид, также приезжий из Нигерии, обвиняются в том, что в 2018 убедили нигерийку Обуссон Блессинг приехать с нигерийской территории для получения работы в России. Для пересечения границы она оформила Fan ID и сказала, что приехала в РФ на матч между Нигерией и Исландией", - зачитал прокурор обвинительное заключение. По его словам, по прибытии в РФ Блессинг отвезли на Перекопскую улицу в Москве, где Имаюсей отобрала у нее паспорт и Fan ID. "Джулиус, находясь в сговоре с Имаюсей, заставил потерпевшую заниматься проституцией, при этом Имаюсей нанесла ей побои. Кроме того, они заставили Блессинг дать клятву культа джу-джу, согласно которой та была обязана выполнять все распоряжения Джулиуса и Имаюсей, в противном случае потерпевшую и ее семью ждала расплата в виде смерти. Восприняв эту клятву серьезно, Блессинг согласилась оказывать интим-услуги", - сказал гособвинитель.

По его словам, один из клиентов Блессинг решил выкупить ее у хозяев более чем за 2 млн рублей. Для этого он встретился с Джулиус и Имаюсей в одном из столичных кафе, и в момент передачи денег нигерийцев задержали полицейские. "Джулиус и Имаюсей обвиняются по ст. 127.1 УК РФ ("Торговля людьми"). Кроме того, Имаюсей обвиняется по ст. 240 УК РФ ("Вовлечение в занятие проституцией")", - заключил прокурор.

Оба обвиняемых вину не признали, а Джулиус заявил, что был на встрече между Имаюсей и покупателем лишь в качестве переводчика.

Как рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах, Имаюсей и Джулиус входили в преступную сеть, которая вовлекала женщин из Нигерии в занятие проституцией. "Сейчас расследуется еще одно уголовное дело по ст. 241 УК РФ ("Организация занятия проституцией"), по которому Имаюсей и Джулиус проходят свидетелями. Обвиняемыми по нему также проходят нигерийцы", - сказал собеседник агентства.

Адвокат Джулиуса Дмитрий Акимов отметил в беседе с ТАСС, что его подзащитный имеет легальный бизнес. "Он владеет компанией по ремонту автомобилей в Нигерии, а также работает в РФ. Он давно проживает в России, даже пострадал в результате теракта в аэропорту Домодедово в 2011 году. После ареста он сыграл в футбольном матче в СИЗО "Бутырка" вместе с экс-футболистом сборной России Павлом Мамаевым",- рассказал защитник.