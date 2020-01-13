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Сообщения об угрозе взрывов объектов в Москве и Подмосковье оказались ложными

Как сообщил источник в экстренных службах, в ходе обследования зданий и территорий взрывоопасные предметы не выявлены

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Анонимные сообщения с угрозами взрывов ветеринарной академии и корпуса МГУ в Москве, филиалов двух вузов в Мытищах, а также железнодорожной станции в Подольске в Московской области оказались ложными. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в экстренных службах.

"Проверка объектов в Московском регионе завершена. В ходе обследования зданий и прилегающей территории Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени Константина Ивановича Скрябина, одного из корпусов МГУ имени Михаила Васильевича Ломоносова, а также филиалов Московского областного педагогического университета и МГТУ имени Николая Эрнестовича Баумана в Мытищах взрывоопасные объекты не выявлены", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, по данным источника, ложной оказалась информация об угрозе взрыва железнодорожной станции в Подольске.

С ноября 2019 года сообщения о минировании регулярно поступают в суды, школы, торговые центры и иные организации, расположенные в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и других регионах РФ. Экстренные службы проверили все сообщения, ни одна угроза не подтвердилась.

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