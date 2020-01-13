Строительная компания в Костроме вывозила в жилой район опасные химические отходы

КОСТРОМА, 13 января. /ТАСС/. Строительная компания вывозила грунт с высокой концентрацией вредных химических веществ со стройплощадки в жилой район Костромы, следственные органы возбудили уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Костромской области.

"Следственными органами СК РФ по Костромской области на основании материалов, представленных УФСБ России по Костромской области, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 247 УК РФ ("Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, ООО "Речной" планировало построить многоквартирный жилой дом на улице Речная в Костроме. Но почва на этом земельном участке не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям, подлежит вывозу со строительной площадки и утилизации. С 1 августа 2019 года строительная компания начала вывозить с участка грунт, содержащий химические вещества со значительным превышением предельно допустимых концентраций.

Землю пять месяцев подряд отвозили на улицы Индустриальную и Привокзальную, где находятся жилые дома. В вывезенном грунте содержание нефтепродуктов и бензапирена в десятки раз превышает предельно допустимую концентрацию. "В результате создана угроза причинения существенного вреда здоровью человека и окружающей среде. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - информирует пресс-служба.