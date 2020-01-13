В Тюменской области осудили жителя, из-за которого в ДТП погибли четыре человека

ТЮМЕНЬ, 13 января. /ТАСС/. Водитель, по вине которого в июле 2019 года на автодороге Тобольск - Вагай в ДТП погибли четыре человека, осужден на четыре года колонии-поселения. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой прокуратуры Тюменской области.

9 июля 2019 года на первом километре автодороги Тобольск - Вагай в Тюменской области водитель легкового автомобиля Ford Focus, по предварительной версии, не справился с управлением на мокрой дороге и выехал на встречную полосу, где столкнулся с бурильно-крановой машиной марки ГАЗ. В результате аварии четыре человека погибли, еще двоих госпитализировали в тяжелом состоянии.

"13 января 2020 года Тобольский районный суд Тюменской области вынес приговор по уголовному делу в отношении 20-летнего жителя Тобольска. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"). Суд назначил подсудимому 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении и на 3 года лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами", - говорится в тексте.

Кроме того, как уточняется в сообщении, суд взыскал с осужденного в пользу родных двух погибших 1,4 млн рублей в счет возмещения морального вреда.