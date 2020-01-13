{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве проверяют сообщение об угрозе взрыва в институте им. Склифосовского

Эвакуация из медучреждения не проводилась, сообщил источник в правоохранительных органах

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Анонимное сообщение об угрозе взрыва поступило в понедельник в Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н. В. Склифосовского на Большой Сухаревской площади в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Сообщение о минировании поступило в институт им. Склифосовского. На место прибыли представители экстренных служб. Эвакуация из медучреждения не проводилась, оно работает в штатном режиме", - сказал собеседник агентства.

Волна "минирований" в Москве началась 28 ноября. Специалисты экстренных служб проверили из-за анонимных сообщений с угрозами взрывов более 5 тыс. объектов, в связи с чем были эвакуированы почти 500 тыс. человек. Все угрозы оказались ложными.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Пять человек пострадали в массовом ДТП на Новорижском шоссе в Подмосковье
Один автомобиль в результате происшествия загорелся
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС